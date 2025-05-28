نوال الزغبي تطرح أغنيتها "يا مشاعر" وتختار الذكاء الإصطناعي لتصوير الكليب

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اليوم الأربعاء أغنيتها الجديدة "يا مشاعر"، التي تمثل الإنطلاقة الرسمية لألبومها المرتقب الذي يحمل الإسم نفسه.



الأغنية، التي بدأت بتحقيق تفاعل واسع منذ اللحظات الأولى لطرحها على قناتها الرسمية في يوتيوب، تُقدَّم باللهجة اللبنانية، وتغوص في مشاعر الخوف من التعلّق والارتباك العاطفي، بأسلوب وجداني يلامس الإحساس.

كلمات الأغنية كتبها أحمد عصام، ولحّنها الشاب سامر، أما التوزيع والمكساج والماسترينغ فكانت بتوقيع عمر صبّاغ.

وفي تجربة إخراجية مبتكرة، اختارت نوال أن يُنفّذ الكليب باستخدام الذكاء الإصطناعي، تحت إشراف المخرج رامي نبها، حيث ظهرت بإطلالة آسرة على شاطئ البحر وفي جزيرة منعزلة، ما عكس الحالة النفسية المتأرجحة التي تترجمها الأغنية، ويضم ألبوم "يا مشاعر" عشر أغنيات، تتنوّع بين ست أغنيات باللهجة المصرية، وثلاث باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللهجة البيضاء، في تركيبة مدروسة تستهدف أذواق جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي، ووفق الخطة التسويقية المعتمدة، ستُطرح أغنية جديدة من الألبوم كل شهر، في محاولة للحفاظ على زخم التفاعل واستمرار حضور الألبوم في الساحة الفنية على مدار العام.