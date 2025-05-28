شكرا لقرائتكم خبر عن مرام علي تقتحم الدراما والسينما المصرية في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تقتحم الفنانة السورية مرام علي الدراما والسينما المصرية مرة واحدة خلال عام 2025، حيث تواصل مرام تصوير فيلم الحارس" مع هاني سلامة والذي انطلق تصويره قبل شهرين، وفى نفس الوقت بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "اتنين قهوة" يجمعها بالفنان أحمد فهمى للعرض في موسم الأوف سيزون.

مسلسل "اتنين قهوة" بدأ تصويره أمس الثلاثاء، فى أولى تجارب مرام علي فى الدراما المصرية، ليكون هذا العمل بطاقة تعارف للجمهور المصرى الذى شاهدها في أكثر من عمل مؤخراً بالدراما اللبنانية والسورية، وتأجل هذا الظهور حيث كان مقرر تصوير العمل العام الماضى ولكن تم تأجيله لهذا العام.



مرام علي واحمد فهمي فى مسلسل اتنين قهوة

مسلسل "اتنين قهوة" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج احمد عبد العاطى ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، ومن بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت ابو باشا، اسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين.



الفنانة السورية مرام علي

فيلم "الحارس" من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، وأحمد الرافعى، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، ويعود هانى سلامة بهذا الفيلم إلى السينما بد غياب 14 عاماً عن السينما وتحديداً منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" عام 2011 الذى شارك في بطولته كندة علوش ورانيا يوسف وبسمة وعمرو يوسف وياسمين رئيس.

مرام على حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، وكان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، ريتا حرب، تيانا مرعب، جينا أبو زيد، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، خالد شباط، رولا بقسماطي، وآخرين.