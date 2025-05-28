شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات بصوت الجمهور.. تفاعل بين النجوم ومحبيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائي توجها ملحوظا من نجوم الطرب نحو إشراك جمهورهم في صناعة القرار، خاصة فيما يتعلق باختيار أسماء ألبوماتهم الغنائية الجديدة، ما يعكس تفاعلًا مباشرًا يعزز العلاقة بين الفنان والمستمع.

من بين أبرز هؤلاء، النجم رامي جمال، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن اختيار اسم ألبومه الجديد "محسبتهاش" بناءً على تصويت جمهوره. وقال في منشوره: "اسم الألبوم زي ما الغالبية اختارت (محسبتهاش)، والألبوم هيضم 15 أغنية، تحبوا ينزل مرة واحدة ولا كل ساعة أغنية؟".

وفي السياق ذاته، تواصل النجمة التونسية لطيفة تحضيراتها الأخيرة لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال صيف 2025، والذي يضم باقة متنوعة من الأغاني. وطرحت لطيفة عبر منصاتها الرسمية استفتاءً لاختيار اسم الألبوم من بين خمس أغنيات مرشحة هي: "معرفكش"، "عندنا وبس"، "قلبي ارتاح"، "أخبارك إيه"، و"تسلم وتعيش"، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

أما النجمة أصالة نصري، فطلبت مؤخرًا من متابعيها المساهمة في اختيار اسم ألبومها المصري المرتقب، مطروحةً ثلاثة عناوين محتملة: "كلام فارغ"، "ضريبة البُعد"، و"عندي اكتفاء بالنفس". وبالفعل، تم الاستقرار لاحقًا على اختيار "ضريبة البُعد" ليكون الاسم الرسمي للألبوم.

هذا التوجّه التفاعلي يعكس مدى وعي الفنانين بأهمية إشراك جمهورهم في صناعة المحتوى الفني، ويعزز من تفاعل الجمهور وارتباطه العاطفي بالإصدار المنتظر