مواهب لمع نجمها في مهرجان كان السينمائي 2025.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 07:23 مساءً - في كلّ دورة، يسلّط مهرجان كان السينمائي الدولي الضوء على المواهب الشابة، وكثيرٌ منهم، يكون المهرجان منبراً لتعريف الجمهور عليه، وتلك المواهب أغلبها تخطو خطواتها الأولى في عالم السينما عبْر مشاركاتهم بالمهرجان.

وقد نشر الموقع الرسمي لـ كان تقريراً عن "مواهب تستحق المتابعة"، سطعت خلال الدورة الـ78 والتي استمرت من 13 حتى 24 مايو الجاري.

مواهب تستحق المتابعة عن كَثَب

لوسيا غارسيا ممثلة في فيلم ROMERA

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لوسيا هي ممثلة أسبانية شابّة، شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. وفي فيلم "روميرا" للمخرجة كارلا سيمون، الذي شارك ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 78 لكان 2025، جسّدت نسخة خيالية من المخرجة في شبابها، عندما كانت مخرجة أفلام ناشئة وخريجة حديثاً من المدرسة الثانوية، وأُرسلت للعيش مع عائلة عمها في ريف كاتالونيا بعد أن فقدت والديها بسبب الإيدز، وعندما تصبح شابة تسافر للقاء عائلة والدها الراحل.

أكينولا ديفيز جونيور مخرج فيلم "Shadow of the Valley"

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حقق المخرج النيجيري أكينولا ديفيز، البالغ من العمر 40 عاماً، والمقيم في لندن، إنجازاً غير مسبوقٍ، بفيلمه "ظل والدي"، وهو عمل سيرة ذاتية، ويعَد أول فيلم نيجيري يُختار رسمياً للمشاركة في مهرجان كان السينمائي؛ حيث عُرض في قسم "نظرة ما".

وشارك في كتابته مع أكينولا، شقيقه والي ديفيرز، وتم تصويره في لاغوس، ويحكي قصة يوم في حياة أب هزته الفوضى السياسية الناجمة عن أزمة الانتخابات عام 1993.

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نادية مليتي ممثلة في فيلم "الأخت الصغيرة"

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نادية مليتي، تلك الشابة الفرنسية التي نجحت في اقتناص جائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي الدولي 2025، عن دورها في فيلم "الأخت الصغيرة"، للمخرجة حفصية حرزي. وجسّدت في الفيلم دور شابة في سن الرشد، ابنة مهاجرين جزائريين في باريس، وتكافح من أجل تحقيق الموازنة في حياتها.

يُذكر أن العرض العالمي الأول للفيلم كان في المسابقة الرئيسية للمهرجان في 16 مايو 2025، وفاز بجائزة Queer Palm وجائزة أفضل ممثلة، وسيتم إصداره في دُور العرض في فرنسا في 1 أكتوبر 2025.

هاري لايتون مخرج فيلم Pillion

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هاري لايتون هو مخرج وكاتب سيناريو بريطاني، يبلغ من العمر 32 عاماً، بدأ مسيرته الفنية بإخراج أفلام قصيرة أثناء دراسته للأدب في جامعة أكسفورد. وفي عام 2025، قدّم لايتون أول فيلم روائي طويل له بعنوان: "Pillion"، الذي يستند إلى رواية "Box Hill" للكاتب آدم مارس جونز.

وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2025، ضمن قسم "نظرة ما" وفاز بجائزة أفضل سيناريو.

ديبورا كريستيل لوب ناني ممثلة في فيلم PROMIS LE CIEL

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ديبورا كريستيل لوب ناني، هي ممثلة من ساحل العاج، شاركت في مهرجان كان السينمائي لعام 2025 من خلال دورها في فيلم "Promis le ciel- السماء الموعودة"، الذي عُرض ضمن قسم "نظرة ما"، وخطفت أنظار النقاد بأدائها المميز.

"Promis le ciel" هو فيلم درامي من إخراج إريج سهيري، يسلّط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة. يُعَد هذا الفيلم أول ظهور بارز لديبورا كريستيل لوب ناني على الساحة السينمائية الدولية.

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دييغو سيسبيديس مخرج فيلم La Misteriosa Mirada del Flamenco

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دييغو سيسبيديس هو مخرج وكاتب سيناريو تشيلي شاب، وُلد في عام 1995 في سانتياغو. برز اسمه في عالم السينما بعد فوزه بجائزة "Cinéfondation" في مهرجان كان لعام 2018، عن فيلمه القصير "El verano del león eléctrico".

وفي عام 2025، قدّم أولى تجارِبه الروائية الطويلة بعنوان: "La Misteriosa Mirada del Flamenco"، والذي عُرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، وفاز بالجائزة الكبرى لهذا القسم.

يوي سوزوكي ممثلة في فيلم Renoir

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يوي سوزوكي هي ممثلة يابانية شابة تألّقت في دَورها الأول في فيلم "رينوار- Renoir"، للمخرج تشي هاياكاوا. الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لعام 2025. وفي هذا الفيلم، جسّدت سوزوكي شخصية "فوكي أوكيتا"، فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، تعيش في طوكيو خلال أواخر الثمانينيات، وتواجه تحديات عائلية معقدة، بما في ذلك مرض والدها الخطير وضغوط الحياة اليومية.

وحظي أداء سوزوكي بإشادة واسعة من النقاد؛ حيث وُصف بأنه "مؤثر ومليء بالصدق".

أميلي بونين مخرجة فيلم LEAVE ONE DAY

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أميلي بونين، مخرجة الفيلم الفرنسي "Leave One Day"، يُعَد هذا الفيلم أول عمل روائي طويل لها، وهو مستوحًى من فيلمها القصير "Bye Bye" الحائز على جائزة سيزار لأفضل فيلم قصير في دورته الـ48.

وقد عُرض الفيلم لأول مرة في افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2025 في 13 مايو، وتم إصداره في دُور العرض الفرنسية في نفس اليوم. وينتمي الفيلم إلى نوع الكوميديا الموسيقية الدرامية، ويشارك في بطولته: جولييت أرمانيه، وباستيان بويون.

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غيوم ماربيك ممثل في فيلم "Nouvelle Vague"

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يعَد دَور غيوم ماربيك في فيلم "Nouvelle Vague" هو أول دَور سينمائي رئيسي له؛ حيث جسّد شخصية جان- لوك غوادر، خلال فترة تصوير فيلمه الشهير Breathless عام 1959. وحاز أداؤه على إشادة واسعة من النقاد.

الفيلم من إخراج ريتشارد لينكليتر، ويُعَد تحية سينمائية لحقبة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية. وعُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025؛ حيث تلقى تصفيقاً حاراً استمر لأكثر من 6 دقائق.



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