إيمي سمير غانم ترزق بمولودها الثاني وحسن الرداد يكشف الاسم

رسائل تهنئة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 07:23 مساءً - أعلن الفنانعن استقبال طفلته الثانية من زوجته النجمة، واختارا لها اسم "فادية"، تيمناً بوالدته الراحلة.وزف حسن الرداد، هذا الخبر السار عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" إذ قام بنشر صورة يظهر من خلالها يد الطفلة ، معلقاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ... الحمدلله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلةاللهم بارك لنا فيها، وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعًا".وقد انهالت التهاني من نجوم الوسط الفني والجمهور فور إعلان الخبر، معربين عن سعادتهم بقدوم المولودة، ومتمنين لها حياة مليئة بالحب والسعادة، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة درة، والتي علقت قائلة: "اللهم احفظ وبارك تتربي في عزكم حبايبي"، أما الفنانة هند صبري، فقد قدمت التهنئة عبر تعليق جاء كالتالي: "الف مبروك حبايبي.. تتربى في عزكم".

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تعاون درامي

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وسجل الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تواجدهما في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجه الزوجين العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وضم العمل عدد آخر من النجوم وهم محمد ثروت، أنعام سالوسة، سليمان عيد ، علاء مرسي وآخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»