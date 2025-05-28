إيمي سمير غانم ترزق بمولودها الثاني وحسن الرداد يكشف الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 07:23 مساءً - أعلن الفنان حسن الرداد عن استقبال طفلته الثانية من زوجته النجمة إيمي سمير غانم، واختارا لها اسم "فادية"، تيمناً بوالدته الراحلة.
وزف حسن الرداد، هذا الخبر السار عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" إذ قام بنشر صورة يظهر من خلالها يد الطفلة ، معلقاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ... الحمدلله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها، وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعًا".
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وزف حسن الرداد، هذا الخبر السار عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" إذ قام بنشر صورة يظهر من خلالها يد الطفلة ، معلقاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ... الحمدلله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها، وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعًا".
رسائل تهنئةوقد انهالت التهاني من نجوم الوسط الفني والجمهور فور إعلان الخبر، معربين عن سعادتهم بقدوم المولودة، ومتمنين لها حياة مليئة بالحب والسعادة، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة درة، والتي علقت قائلة: "اللهم احفظ وبارك تتربي في عزكم حبايبي"، أما الفنانة هند صبري، فقد قدمت التهنئة عبر تعليق جاء كالتالي: "الف مبروك حبايبي.. تتربى في عزكم".
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تعاون دراميوسجل الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تواجدهما في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجه الزوجين العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وضم العمل عدد آخر من النجوم وهم محمد ثروت، أنعام سالوسة، سليمان عيد ، علاء مرسي وآخرين.
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A post shared by Ahmed El Sobky - احمد السبكى (@ahmedelsoobky)
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