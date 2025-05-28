نوال الزغبي تتصدر الترند بأغنية يا مشاعر وأحلام توجه لها رسالة خاصة‏

نوال الزغبي تحفز متابعيها لسماع أغنية "يا مشاعر"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 07:23 مساءً - تصدّرت النجمة اللبنانيةترند منصات التواصل الاجتماعي بـ أغنيتها الجديدة "يا مشاعر"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي أولى إصدارات ألبومها المقبل الذي يحمل العنوان نفسه.ويتضمن الألبوم 12 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، تعاونت فيها مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن.وحرَصت النجمة الذهبية نوال الزغبي على إثارة حماس جمهورها ومحبيها لأغنيتها الجديدة "يا مشاعر"، بمنشور مميز أرفقت به مقطعاً من الأغنية، جاء كالتالي: "يا مشاعر. الأغنية اللي حتلمسك من أول ثانية".

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نوال الزغبي تدخل عالم الذكاء الاصطناعي بـ "يا مشاعر"

رسالة أحلام الشامسي: تمنيات بالنجاح

ولعل ما يميز فيديو كليب أغنية ""، هو استعانةبـ تقنيات الذكاء الاصطناعيفي خطوة فنية جريئة تعكس انفتاحها على التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها في صناعة الموسيقى.الأغنية التي تفيض بالمشاعر والألم، وتعبّر عن رحلة امرأة تئن تحت وطأة الخيبات؛ فتقول نوال بصوتها العذب: "كل ما بتعلق بـ شغلة الدنيي بتاخدا مني، ما بدي حبك، اسمحلي، خوفي قلبي يوجعني". كأنها تخاطب وجعها الداخلي وتناشد القلب ألّا يقترب من وجع جديد.وفي مواضع أخرى، تنفجر المشاعر أكثر، حين تغني: "يا مشاعر قلبي تهدي، والله دموعي حرقت خدي، كلما بعشق برجع بغرق، مش عم لاقي حدا حدي". كلمات تجسّد الألم والوحدة، وترسم ملامح قصة عاشقة تائهة بين الحب والخذلان."يا مشاعر" من إخراج رامي نبها. ومن كلمات أحمد عصام. وموسيقى الشاب سامر.أما الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي؛ فتمنت للنجمة الذهبيةأن يكون النجاح والتوفيق حليف ألبومها الجديد، وعبّرت عن هذه المشاعر الطيبة من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام": "أكيد بيكون عمل ذهبي مثل نجمتنا الذهبيه نوال الزغبي، ننتظر الجمال حبيبتي نوال، والنجاح حليفك مثل دائماً أنا كتييير بحبك".

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