حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بطفلتهما الثانية.. وهكذا سمّياها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حسن الرداد متابعيه فرحته بقدوم طفلته الثانية من زوجته الممثلة إيمي سمير غانم، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر حساباته، أعلن فيه عن اسم المولودة: فادية الرداد.



الرداد نشر صورة تظهر يده وهي تحتضن يد طفلته الصغيرة، وكتب معلقًا بآية من القرآن الكريم:

"لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ"، وأضاف: "الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية، اللهم بارك لنا فيها وامنحها الصحة والعافية، وارزق كل مشتاق." ،وكان حسن الرداد وإيمي سمير غانم قد رزقا في كانون الثاني 2023 بطفلهما الأول "فادي" .