شكرا لقرائتكم خبر عن "فادية" على اسم جدتها.. حسن الرداد وإيمى سمير غانم يرزقان بمولودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حسن الرداد استقبال مولودته الثانية من زوجته النجمة إيمى سمير غانم، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام يظهر من خلاله يد الطفلة، وكتب قائلاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، الحمد لله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا".



بوست حسن الرداد

وسبق وأكد النجم حسن الرداد لـ الخليج 365 أنه يبدأ أول يونيو تصوير فيلم "طه الغريب" وذلك بعد الاستقرار بشكل كامل على فريق العمل.

فيما أكدت الشركة المنتجة للفيلم أنه لا صحة للأخبار التي ترددت عن اعتذار ممثلين تم ترشيحهم للمشاركة في فيلم طه الغريب.

وما زالت الترشيحات جارية بين صناع الفيلم وحاليًا تعقد جلسات عمل بين بطل الفيلم حسن الرداد والمؤلف محمد صادق والمخرج عثمان أبولبن وسيتم الإعلان عن أسماء باقي فريق العمل بعد إتمام التعاقد معهم.