شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى منصور وهايدى رفعت يحتفلان بخطبتهما غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان مصطفى منصور بخطوبته على الفنانة هايدى رفعت، غداً الخميس، بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبات، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفنى وخارجه.

وكان الثنائى مصطفى منصور وهايدى رفعت أعلنا ارتباطهما فى بداية هذا العام، أثناء حضورهما العرض الخاص لفيلم الدشاش، واجتمع الثنائى فى عمل وحيد هى مسرحية يوم عاصم جداً التى عرضت عام 2023.

يذكر أن الفنانة هايدى رفعت شاركت فى مسلسل حكيم باشا، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حيث جسدت دور زوجة الفنان منذر رياحنة ضمن أحداث العمل، وهو من بطولة كل من، مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

أما الفنان مصطفى منصور فكانت آخر أعماله الدرامية هو مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وشارك أيضا فى مسلسل "حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.