شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. جورج سيدهم نجم الكوميديا الذي هزمه المرض بصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل جورج سيدهم، أحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، ولد سيدهم في مثل هذا اليوم 28 مايو 1938، وخلد اسمه بتاريخ حافل بالأعمال الفنية المتنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون.

بدأت موهبة جورج في التمثيل تظهر منذ المرحلة الثانوية، حيث برع في تقليد الشخصيات حتى أصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة. انطلقت مسيرته الاحترافية مع الثنائي الشهير الضيف أحمد وسمير غانم من خلال فقرة "الشحاتين حول العالم" في برنامج "مع الناس"، ليشكلوا معًا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي قدمت أعمالاً لا تُنسى.

وبعد وفاة الضيف أحمد، واصل جورج مشواره مع سمير غانم وقدما معاً واحدة من أنجح المسرحيات في تاريخ الكوميديا المصرية وهي "المتزوجون"، التي رسخت مكانتهما في قلوب الجمهور. لكن المرض خطف جورج من الأضواء، حيث أصيب بجلطة في المخ تسببت في إصابته بشلل جزئي وفقدانه للنطق، ليبتعد عن الفن لفترة طويلة.

في عام 2014، فاجأ جمهوره بظهوره في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية إلى جانب سمير غانم وشيرين، مرتدين أزياء شخصياتهم من مسرحية "المتزوجون"، ليستعيدوا ذكريات الزمن الجميل.

شارك جورج سيدهم في عدد كبير من الأفلام الناجحة منها: "البحث عن فضيحة"، "عالم عيال عيال"، "الشقة من حق الزوجة"، "الجراج"، "المعتوه"، و"معبودة الجماهير"، بالإضافة إلى "فرقة المرح" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"قاع المدينة".

وفي لقاء نادر عبر برنامج "أهلًا وسهلًا" على شاشة التلفزيون المصري، حذّر أحد العرّافين جورج من كتمان الحزن والغضب بداخله، مؤكدًا أن حالته النفسية قد تسبب له مرضًا خطيرًا. وقد تفاعل جورج مع هذه الكلمات التي تحققت لاحقًا، حيث أُصيب بالفعل بمرض أوقف مسيرته الفنية التي طالما عشقها.