شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد سيد سلام مديرًا لمسابقة الفيلم المصري الطويل بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تعيين الناقد السينمائي سيد محمود سلام مديرًا لمسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل، ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

تُقام هذه الدورة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وتشهد هذه الدورة عودة مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل بعد توقفها لعدة سنوات، نتيجة تراجع الإنتاج السينمائي المصري، وذلك في محاولة جديدة لإعادة إحياء دور السينما المصرية كأحد أدوات القوة الناعمة، لا سيّما وأن صناعة السينما في مصر تُعد الأقدم في الشرق الأوسط، حيث يتجاوز عمرها 130 عامًا.

تُعرض أفلام المهرجان في دور العرض السينمائية بالإسكندرية، فيما تُقام حفلات الافتتاح والختام في مكتبة الإسكندرية العريقة.

يُذكر أن سيد محمود سلام هو عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وكان قد شغل عضوية مجلس إدارة الجمعية في الفترة من 2015 حتى 2023، كما تولى منصب نائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في عدد من دوراته السابقة.