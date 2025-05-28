السينما القصيرة حاضرة في مهرجان روتردام للفيلم العربي بدورته الخامسة والعشرين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 05:59 مساءً - تنافس ستة أفلام قصيرة في المسابقة الرسمية لـ مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الخامسة والعشرين، التي تقام خلال الفترة من اليوم 28 مايو إلى 1 يونيو، في احتفاء لافت بالإنتاجات المستقلة والمواهب الصاعدة من العالم العربي. وتشمل قائمة الأفلام المشاركة ثلاثة أعمال من مصر، هي: "ولا عزاء للسيدات"، "آخر ليالي الصيف"، و"مادونا". إلى جانب: "الفلسطينيين ما بعد"، "وُلدتُ مشهوراً"، والفيلم الجزائري "نية"، وذلك من توزيع شركة MAD SOLUTION.

نبذة عن الأفلام المشاركة

"ولا عزاء للسيدات"

من تأليف وإخراج محمود زين. وبطولة: صدقي صخر، سهيلة الأنور، نادية حسن ومحمود يحيى. تدور الأحداث حول الأخوين زاهر ومراد اللذين حين تموت أختهما العشرينية غير المتزوجة، هيام، يكتشفان قبل بدء عملية الغسل آثار على رقبتها؛ مما يعيق استكمال الغسل خوفاً من الفضيحة. شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية بـ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

"آخر ليالي الصيف"

من تأليف وإخراج فاطمة ياسر. وبطولة: النجمة تارا عماد، شهد الشاطر وفرح أبوغطاس. تدور أحداث الفيلم حول 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعُدْن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"مادونا"

من إخراج جون فريد زكي، ويشاركه التأليف أبانوب نبيل. ومن بطولة: عبد العزيز مخيون، كريم قاسم وجورج ساسين. وتدور قصته داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية، حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. شهد عرضه العالمي الأول بـ مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

"ما بعد"

من تأليف وإخراج مها حاج. ومن بطولة: محمد بكري، عرين العمري وعامر حليحل. وتدور أحداث الفيلم حول سليمان ولبنى، وهما زوجان منعزلان، يعيشان في مزرعة منعزلة، ويُجريان مناقشات ساخنة ومستمرة حول خيارات حياة أطفالهما الخمسة. وفي أحد الأيام يصل شخص غريب إلى منزلهما ليكشف لنا حقيقة مروّعة. شهد الفيلم رحلة سينمائية مبهرة بدأت بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، وتُوّج حتى الآن بحوالي 14 جائزة من مختلف المهرجانات الدولية.

"ولدت مشهوراً"

من تأليف وإخراج ومونتاج لؤي عواد. وبطولة: منذر بنورة، خالد المصو، وليندا جرايسة. تدور أحداثه حول كامل الذي يبدأ في رحلة لاستكشاف حريته الشخصية وخصوصيته، نتيجة لشعوره بالانحصار وغياب الخصوصية في بلدته الفلسطينية الصغيرة والمُحافظة. شهد الفيلم عرضه العربي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"نية"

للمخرجة إيمان عيادي. وبطولة: ميليسا بن يحيى، مريم مجقان وأمل كاتب. ويدور في ضاحية الجزائر، حول آنيا التي تعيش حياتها كفتاة صغيرة تبلغ من العمر سبعة أعوام، لا تدرك إلى حد كبير التوترات التي تمزق البلاد نتيجةً للحرب الأهلية، لكن لديها أمنية وحيدة فقط: أن يعود والدها، الصحفي في مهمة، في الوقت المناسب للاحتفال بالمولد. عُرض الفيلم في عدة مهرجانات، منها مهرجان الفيلم المغاربي بهولندا، وملتقى بجاية السينمائي بالجزائر. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي المغاربي للفيلم.

أفلام قصيرة مشاركة في مهرجان روتردام للفيلم العربي- الصورة من المركز الإعلامي

للمزيد.. مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الـ25

الأفلام المشاركة في مهرجان روتردام للفيلم العربي

وقد أعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي مؤخراً عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الخامسة والعشرين، وتعَد هذه الدورة استثنائية بكلّ المقاييس؛ إذ تأتي احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاقة المهرجان، وتحمل في طيّاتها العديد من المفاجآت والمبادرات الخاصة.

وسيقدّم المهرجان هذا العام 37 فيلماً ضمن برامجه المتنوّعة في دور العرض. وإلى جانب العروض السينمائية، يقدّم المهرجان أيضاً 32 فيلماً قصيراً عبْر الإنترنت من خلال منصة cmena.nl، وذلك لتوسيع دائرة الوصول إلى جمهور أوسع داخل هولندا، وسيتم الإعلان عن مفاجآت دورة هذا العام تباعاً خلال الأيام المقبلة.



مهرجان روتردام للفيلم العربي- الصورة من المكتب الصحفي للمهرجان

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