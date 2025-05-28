سماح محمد تستعد لتقديم عروض جديدة من مسرحية الرعب اليلوة بعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 05:59 مساءً - تستعد الفنانة سماح وفريق عمل مسرحية الرعب "اليلوة" لتقديم عروض جديدة ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى في نادي السالمية الرياضي. وشاركت الفنانة سماح متابعيها صورة لبوستر المسرحية، وعلّقت عليها قائلة: "حياكم باليلوة، ناطرينكم".

مسرحية "اليلوة" تدور في إطار من الرعب، وتتميّز بأحداث مشوّقة وتقنيات مسرحية تضع الجمهور في أجواء من الترقب والتشويق. وهي من تأليف هيا أحمد، وإخراج محمد الحملي، وبطولة سماح، محمد الحملي، آمنة عبدالله، شهد خسروه، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين. وستُعرض المسرحية على خشبة مسرح نادي السالمية، الذي يتّسع لـ100 شخص فقط.

آخر أعمال الفنانة سماح

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وكان آخر عمل للفنانة سماح هو أوبريت غنائي بعنوان "هنا الكويت"، بمناسبة مرور 74 عاماً على تأسيس إذاعة دولة الكويت، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم. الأوبريت من تأليف الدكتور يوسف السريع، وسيناريو وحوار دلال العتيقي، وتحت إشراف فني لزوجها الفنان نواف العلي.

كما قدمت عملاً درامياً بعنوان "حياة لا تشبهني"، تدور أحداثه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، داخل أسرة كبيرة تعيش تحت سقف واحد، ويواجه كل فرد منها واقعاً يختلف عن أحلامه وطموحاته. المسلسل من إخراج عبدالله التركماني، وتأليف أنفال الدويسان، وبطولة سماح، عبدالله التركماني، هبة الدري، حسين المهدي، حمد العماني، وإيمان الحسيني.

كذلك شاركت الفنانة سماح في مسلسل "المسار"، الذي تدور أحداثه حول عائلة تواجه تحديات ومشاكل حياتية، وتتشابك القصة حول توأمين متطابقين، يموت أحدهما في لقاء حاد بينهما، ما يثير الشكوك حول هوية القاتل، وهل قام أحدهما بانتحال شخصية الآخر؟ في بيئة مختلفة تماماً. العمل من إخراج باسم شعبو، وتأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، وبطولة محمد المنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، وفيصل العميري.

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