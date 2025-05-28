قبل إعلان مفاجأتها.. هذا ما طلبته رحمة رياض من متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الفنانة العراقية رحمة رياض العدّ التنازلي لإصدار أغنيتها الجديدة "شي حلو"، والمقرّر طرحها يوم الخميس 29 أيار في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، وسط ترقّب كبير من الجمهور، وإختارت رحمة أسلوبًا غير تقليدي للتشويق، حيث دعت متابعيها للانضمام إلى قناتها الرسمية على تطبيق WhatsApp، وشاركتهم رسالةً صوتية خاصة طالبتهم فيها بترقّب المفاجأة القادمة، ما أشعل حماسة المتابعين الذين تفاعلوا بكثافة مع هذه الخطوة الجديدة في التواصل الفني.



كما نشرت عبر حساباتها الرسمية مقطعًا قصيرًا من الكليب المنتظر، أرفقته بتعليق بسيط ومعبّر:

شي حلو 29.05.2025 | 4:00PM .

للانضمام إلى قناة رحمة رياض عبر WhatsApp:

https://whatsapp.com/channel/0029VbAsz6pEVccISC83Pb2m