بعد 30 عاماً على إنطلاقه.. هاري بوتر يعود بمسلسل ضخم

ميرنا وليد - بيروت - بعد بحث دقيق استمر لأشهر، أعلنت شبكة HBO عن اختيار الوجوه الجديدة التي ستجسد شخصيات هاري بوتر ورون ويزلي وهيرميون غرينجر في النسخة التلفزيونية المنتظرة من سلسلة "هاري بوتر"، والمقرر عرضها في عام 2026، وقد وقع الاختيار على دومينيك ماكلولين لتجسيد شخصية هاري بوتر، وأليستير ستاوت في دور رون ويزلي، وأرابيلا ستانتون بدور هيرميون، بعد اختبارات أداء شملت أطفالاً بريطانيين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا.



المسلسل، الذي سيتناول كل جزء من السلسلة الأدبية الشهيرة في موسم منفصل، سيشهد أيضاً انضمام عدد من الأسماء اللامعة، من بينهم جون ليثجو بدور ألباس دمبلدور، وبابا إيسيدو في دور سيفيروس سناب، وجانيت ماك تير بدور البروفيسورة ماكجوناجال، إلى جانب نيك فروست بشخصية هاجريد.

المنتجان التنفيذيان، فرانسيسكا غاردينر ومارك ميلود، أعربا عن حماسهما حيال اختيار هذه المواهب الشابة، مؤكدين أن أداءهم يحمل طاقة فريدة ستعيد الحياة إلى شخصيات السلسلة بطريقة جديدة ومؤثرة، ويأتي المسلسل الجديد في وقت تحتفل فيه السلسلة بعامها الثلاثين منذ إصدار رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" عام 1997، ومرور 15 عامًا على نهاية عرض الأفلام السينمائية. المشروع يهدف إلى تقديم سرد تفصيلي ودقيق، بإشراف مباشر من الكاتبة الأصلية ج. ك. رولينغ.

سلسلة "هاري بوتر"، التي تحولت إلى ظاهرة ثقافية عالمية، تجاوزت قيمتها التجارية 20 مليار جنيه إسترليني، وتواصل حتى اليوم جذب أجيال جديدة من القرّاء والمشاهدين حول العالم.