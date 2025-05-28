مرام علي تدخل الدراما المصرية من بوابة "اتنين قهوة" مع أحمد فهمي

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ميرنا وليد - بيروت - في أول تعاون درامي بينهما، يستعد الفنان المصري أحمد فهمي والممثلة السورية مرام علي لتصوير مسلسل جديد بعنوان "اتنين قهوة"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار .
المسلسل لا يزال في مرحلة التحضيرات، حيث لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل القصة أو باقي فريق العمل، ما يزيد من فضول الجمهور حول هذا التعاون المنتظر، خاصة مع دخول مرام علي للمرة الأولى إلى عالم الدراما المصرية، ويأتي المشروع في وقت يحقق فيه أحمد فهمي حضورًا لافتًا من خلال مسلسل "بين السطور" المعروض حاليًا، والذي يُعد النسخة المصرية من العمل الكوري الشهير "Misty".
أما مرام، فقد برزت مؤخرًا في مسلسل "الخائن" على منصة شاهد، إلى جانب مجموعة من وجوه من الدراما العربية.
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