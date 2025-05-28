ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "يا مشاعر"، وهي من كلمات أحمد عصام وألحان الشاب سامر، ونفذ عمر صباغ الإنتاج الموسيقي.

صباغ عبر عن إعجابه بالعمل مع الزغبي وعن إعجابه بالأغنية، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"شفنا وعشنا النجومية معِك من سنين.. بكل تفصيل في نجمة ما بتتقارن وما بتتكرّر مبسوط كتير بكل شي عم بقراه عن يا مشاعر .. الشغل معِك دايمًا فرحة".

الأغنية من بين كلماتها :"من فضلك لا تقرب روح/ باقي عندي شوية روح/ ما بتحمل بعد جروح/ بعد جرح بيقتلني".

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله عمر صباغ عن نوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.