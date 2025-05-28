حقيقة صادمة وراء رفض آنا وينتور، محرّرة مجلة فوغ، ظهور ميغان ماركل على غلاف المجلّة.

لطالما زيّنت ميغان ماركل دوقة ساسكس غُلُفْ المجلّات، خاصّةً بعد انتقالها من التّمثيل إلى العائلة المالكة. ومع ذلك، سلّط تقرير حديث الضّوء على فشل محاولتها عام ٢٠٢٢ الحصول على غلاف مجلّة فوغ المرموق لشهر سبتمبر.

يُعرف غلاف سبتمبر بأنّه أهمّ عدد في العام في عالم الموضة، ويمكن أن يُمثّل دفعةً دعائيّةً هائلةً لأيّة شخصيّة مشهورة. وبحسب ما ورد، انتهت محاولة ماركل لتأمين هذا الغلاف بخيبة أمل، مع ظهور تفاصيل جديدة حول سبب رفض آنا وينتور، محرّرة مجلة فوغ، لطلبها في النّهاية.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، كانت ميغان ماركل تتنافس على غلاف مجلّة فوغ لشهر سبتمبر أثناء احتفالها بخطابها الرّئيسيّ في قمّة One Young World Summit والتّرويج لبودكاستها “Archetypes”. كانت ماركل تعمل عن كثب مع إدوارد إنينفول، محرّر مجلّة فوغ البريطانيّة آنذاك، على كتابة مقال خاصّ بالعدد.

ومع ذلك، تصاعدت التّوتّرات عندما أعربت ماركل عن رغبتها في الظّهور على الغلاف. وكان إنينفول قد اختار بالفعل عارضة الأزياء ليندا إيفانجليستا لتكون نجمة الغلاف. وكشف مصدر: “كانت لدى الدوقة وفريقها توقّعات عالية، وكانوا يتوقّعون أن تحصل على غلاف مطبوع أو على الأقلّ غلاف رقميّ، لكن إنينفول لم يتمكّن من تلبية تلك التوقّعات”.

وذكرت التّقارير أنّ ماركل، غير راضية عن القرار، فصعّدت الأمر إلى آنا وينتور. وبصفتها رئيسة تحرير مجلّة فوغ الأميركيّة ومديرة التّحرير العالميّة لجميع إصدارات فوغ، تتمتّع وينتور بسلطة كبيرة على محتوى المجلّة. ومع ذلك، رفضت وينتور أيضًا طلب ماركل. وممّا زاد الطّين بلّة، أنْ صرّح مصدر لموقع “بايج سيكس” أنّ “ميغان طلبت السّيطرة على المصوّر، والكاتب، والتّحرير النّهائيّ، والصّور، وخطوط الغلاف، وأرادت عددًا عالميًّا. لا أحد يفهم ذلك. ولا حتّى بيونسيه”.

يسلّط هذا الكشف الضّوء على رؤيا ماركل الطّموحة لمقالها المُحتمل في مجلّة فوغ. كان من شأن إصدار عدد عالميّ أن يضمن ظهورها على غُلُفْ فوغ الأميركيّة والبريطانيّة لشهر سبتمبر، وهي خطوة غير مسبوقة لأيّة شخصيّة مشهورة. ومع ذلك، حتّى بيونسيه – إحدى أكثر النّجمات تأثيرًا في العالم – لم تُمنح مثل هذه السّيطرة الواسعة على غلاف فوغ.