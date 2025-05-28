شكرا لقرائتكم خبر عن كبرت البنوتة.. حلا الترك ما بين أحلام الطفولة والتخرج والان مع تفاصيل الخبر

تجرى الأيام سريعا، فبعد أن كانت حلا الترك طفلة تغني وتلعب، "كبرت البنوتة" سريعا وتخرجت واحتفلت بتخرجها في دفعة 2025، وتحقق أحلامها.

ورغم المشكلات التي تعرضت لها حلا الترك في الطفولة ولازمتها مع سنوات النضوج إلا أنها استطاعت أن تحقق حلمها وتحصل على شهادتها، حيث عانت حلا الترك من التشتت الأسرى، فلم تعش طفولتها مثل باقية الأطفال، نالت شهرة واسعة منذ طفولتها حينما اشتركت وهي بالثامنة من عمرها في برنامج المسابقات الشهير "عرب جوت تالنت".

وكانت طرحت حلا الترك أغنيتها "هابى هابى” (Happy Happy) وهي لا تزال طفلة لتحقق 610 مليون مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد العوض، وألحان عصام كمال، وتوزيع حسام كمال.