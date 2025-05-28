شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عوض يناقش سينما سبيلبرج في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، الذي يرأسه الناقد والكاتب الدكتور ياسر محب، تُقام اليوم ورشة عمل بعنوان " ستيفن سبيلبرج : كيف تصنع فيلماً ناجحاً؟"، وذلك بالمركز الثقافي اليوناني في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يُدير الورشة المخرج السينمائي الكبير عادل عوض، حيث يتناول خلالها العناصر الفنية التي تميز أفلام المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، ويستعرض نماذج من أبرز أعماله السينمائية، متوقفاً عند الخصائص التي تجعل الفيلم ناجحًا جماهيريًا ونقديًا.

وتأتي الورشة ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان، الذي يسعى إلى تعزيز الحوار السينمائي وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام في العالم الفرنكوفوني والعربي.

تُقام فعاليات المهرجان في مكتبة مصر الجديدة (طريق صلاح سالم أمام قصر البارون)، والمركز الثقافي اليوناني بميدان صلاح الدين، حيث تُعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة والطويلة، وأفلام الرسوم المتحركة، والأفلام المنتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأفلام الشباب والدارسين، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات والمناقشات مع صناع السينما والنقاد والمثقفين والجمهور.

وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة مصر الجديدة، وذلك بمناسبة احتفال المهرجان بمرور 120 عامًا على نشأة حي مصر الجديدة، وإنشاء قصر البارون على يد المهندس البلجيكي البارون إمبان، ما يُضفي بعدًا تاريخيًا وثقافيًا على الحدث السينمائي