سعاد الشطي تشارك صورة لها مع هدى حسين وهكذا تعلّق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 04:23 مساءً - شاركت الفنانة سعاد أحمد فؤاد الشطي صورة لها مع الفنانة هدى حسين، كشفت من خلالها عن صلة القرابة التي تربطها بها، وعلّقت على الصورة التي تجمعهما قائلة: "خالتي هدى، أنا أحبك كثيراً". وتفاعلت معها الفنانة هدى حسين، وكتبت لها: "يا روحي سمسم".

وتبيّن أن صلة القرابة بين الفنانتين تعود إلى أن الفنانة سعاد الشطي هي حفيدة الفنانة سعاد حسين، شقيقة الفنانة هدى حسين. وقد التُقطت الصورة من بروفات مسرحية "الطقاقة نورة: عرس الجن"، والتي من المقرر عرضها خلال عيد الأضحى المبارك.

أبرز أعمال الفنانة سعاد الشطي

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من أبرز المسرحيات التي شاركت فيها الفنانة سعاد الشطي مسرحية "البنات والساحر"، وهي من تأليف وإخراج نجاة حسين، وصياغة الأغاني للشاعر عبداللطيف البناي، ومن بطولة حصة النبهان، سعاد الحسيني، عبدالعزيز السعدون، سعاد الشطي، سليمان الحملي، وعبدالكريم الملا.

كما شاركت في مسرحية "الوحش"، وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي، ومن بطولة محمد الحملي، مي التميمي، سعاد الحسيني، لولوة المجيبل، غدير حسن، وشهد خسروه.

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أعمال قادمة للفنانة سعاد الشطي

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تشارك الفنانة سعاد الشطي في عمل درامي جديد بعنوان "الصحبة الحلوة"، وهو مسلسل من عشر حلقات، من إخراج محمد دحام الشمري، ويضم نخبة من النجوم، منهم: هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد فؤاد الشطي، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري.

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