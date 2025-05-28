ماذا قال عبد المحسن النمر بعد تكريمه في أرض الرافدين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 04:23 مساءً - كُرّم الفنان عبدالمحسن النمر في مهرجان أوتنابيشتيم الدولي للإبداع بالعراق، وعرض المهرجان فيلماً على المسرح تناول مسيرة الفنان منذ بداياته إلى آخر عمل له.

وشارك الفنان عبدالمحسن النمر متابعيه فيديو أظهر فيه لقطات من التكريم، وعلّق قائلاً: "في إحدى المحطات المميزة في حياتي وأنا أُكرَّم في بلاد الرافدين ومملكة جلجامش العظيمة، أرض بابل، أرض الإبداع والفن، ومعبر الخلود، في مهرجان أوتنابيشتيم الدولي للإبداع. أحمل على كتفي اسم بلدي السعودية عالياً في وسط كوكبة من المبدعين العرب. لا يسعني إلا أن أقدّم أسمى آيات الشكر والامتنان لأهل هذه الأرض الطيبة، العراق وعاصمتها الأنيقة بغداد، والقائمين على هذا المهرجان، وعلى رأسهم الكابتن فريد لفتة، والسفارة السعودية في العراق، على حسن الضيافة وكريم الاحتواء. شكراً لكل هذا الحب".

آخر أعمال الفنان عبدالمحسن النمر

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وكان آخر عملين عُرضا للفنان عبدالمحسن النمر، الأول مسلسل "خريف القلب" الذي تصدّر الترند منذ عرض أولى حلقاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقع أحداثه في 90 حلقة، وهو النسخة السعودية من المسلسل التركي Broken Pieces، في تجربة أولى من نوعها للدراما السعودية في هذا النوع من الأعمال. ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما، منهم عبدالمحسن النمر، إلهام علي، هند محمد، فيصل الزهراني، لبنى عبدالعزيز، مروة محمد، أروى، جود السفياني، تركي الشداد، وميريال مصطفى.

أما العمل الثاني، فهو مسلسل "عابر سبيل"، وهو درامي اجتماعي عرض في الموسم الرمضاني 2025، من إخراج حسين الحليبي، وتأليف علي شمس، وبطولة عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

عمل جديد آخر للفنان عبدالمحسن النمر

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كما انتهى الفنان عبدالمحسن النمر مؤخراً من تصوير عمل جديد بعنوان "حبتين"، من إخراج الفوز طنجور، وتأليف أحمد ندا، وبمشاركة نخبة من النجوم، منهم نايف البحر، متعب عبدالله، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني، بالإضافة إلى آخرين.

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