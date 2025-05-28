في يوم ميلاده علي بن محمد صوت طربي مختلف وهذه أبرز محطاته الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 04:23 مساءً - يوافق اليوم 28 مايو، يوم ميلاد الفنان علي بن محمد، حيث ولد في مثل هذا اليوم، وكانت انطلاقته إلى عالم الفن من خلال ألبوم "الصد والهجران" الذي حقق نجاحاً كبيراً واشتهرت الأغنية وأصبحت تتردد بين الناس لجمالها وقوة كلماتها وصوته المميز، وبعدها قدم عدداً من الأغاني ووجدت أيضًا أصداء جميلة ولا زالت تتردد بين الناس وهي أغنية "مليت من عيشة الدرويش"، "عيال حارتنا"، "أبوس راسك يا زمن"، كما قدم ألحانًا وكلمات لبعض الفنانين منهم الفنان عبد الله الرويشد وهي أغنية "لا تلومونه" وكانت من ألحانه وأيضًا من كلماته واشتهرت هذه الأغنية ولا زالت تتردد حتى الآن.

كما قدم ألحانًا للفنانة أسماء لمنور وكذلك الفنانة فدوى المالكي وغيرهم في عالم الفن.

علي بن محمد وعبدالله الرويشد- الصورة من حساب علي بن محمد على تويتر

تصوير الأغاني بطريقة الفيديو كليب

قام الفنان علي بن محمد بتصوير عدد من أغانيه بطريقة الفيديو كليب كان منها: "الصد والهجران"،"يا صاحبي"،"مضى عمري"،"هلا بلي تمنيته"، "الصيف قرب"، "يا طير يا شادي"،"الشمس"، "قصيدة"، "أقبلت"، "أوبريت يا أمتي"، "يا حظه"، "الاقيها الا منك"، "يا من ظلمت الحب"،"هيه كذا"، "يا سامعين الصوت"، "طعم المسا"، "على إيه"،"كل يوم نتعلم"،"ابوس راسك"، "الدرويش"، "هونتها" جورج لابا، "خربوك"، "يا دكتور"، "حل واحد"، "عيال حارتنا"، "وينك تامر"، "يمة يمة"، و"عيد الحسابات".

أبرز ألبومات الفنان علي بن محمد الغنائية

مشاركات علي بن محمد

علي بن محمد- الصورة من حسابه على تويتر

آخر نشاطات الفنان علي بن محمد

قدم الفنانعددًا من الألبومات الغنائية خلال مسيرته الفنية كان من أبرزها "الصد والهجران"، "يا صاحبي"، "حكايات الغرام"، "ما عاد تفرق"، "طعم المساء"، "كل يوم نتعلم"، "عيال حارتنا"، "خبرت الوقت"، "شعبيات"، "عجايب"، "وينك"، "من حضرموت"، وميني ألبوم "اتقي"، و"هذي حياتك".وشارك الفنانبعدد من الحفلات الغنائية كان منها حفلات وجلسات بموسم الرياض وليلة "صوت الأرض" للفنان الراحل طلال مداح وحفلات جلسات الرياض تحت إشراف ورعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، كذلك عدد من الحفلات بمناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية أطلق الفنانمؤخرًا أغنية سنجل جديدة حملت عنوان "يا بو محمد"، وهي من كلمات أحمد بن ظاهر المهيري، ألحان علي بن محمد.

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