هدى حسين في مسرحية الطقاقة نورة عرس الجن في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 04:23 مساءً - تشارك الفنانة هدى حسين خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك بمسرحية خاصة للكبار على مسرح نادي القادسية في الكويت جاءت تحت عنوان "الطقاقة نورة عرس الجن"، وهي مسرحية فكاهية ورعب ومن بطولتها.

وشاركت متابعيها بوستر المسرحية وأيضًا فيديو للقطات منوعة من برومو المسرحية وكتبت فيها جميع فريق العمل للمسرحية وكتبت: "أضخم إنتاج مسرحي، مسرحية" الطقاقه نورة عرس الجن"، على مسرح نادية القادسية، للكبار فقط، القصة التي لم يعرفها أحد، عرس الجن الغناء الشعبي كما لم تسمعه من قبل للطقاقة نورة غناء النجمة هدى حسين، المؤلف المسرحي الدكتور عبدالعزيز المسلم، كلمات الأغاني الشاعر سامي العلي، كلمات والألحان الغنائية محمد عبدالعزيز المسلم، التوزيع الموسيقي صالح الفلكاوي، مكس ماستر عبدالله المرزوق، تصميم الديكور والإضاءة الدكتور فهد المذن، المؤثرات الموسيقية عبدالله المرزوق وعبدالعزيز القديري، تصميم التعبير الحركي خالد العبيد، الخدع و التقنيات البصرية ونظام الطيران و هيلوجرام عبدالعزيز المسلم و السلام قروب للتقنيات البصرية والسمعية مساعد مخرج فراس العيدان وعبدالرحمن تويتان ومشاري الشافعي، المخرج المسرحي محمد عبدالعزيز المسلم، بطولة هدى حسين، محمد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشايع، منى دشتي، علي القريشي، صالح البحير، احمد اياد، خالد العبيد، السلام قروب الاستعراضية، تصوير وتصميم البوستر غربللي الغربللي، الإخراج الإعلان السينمائي عبدالله المسلم، المنتج الفني عبدالله المسلم، إدارة التنظيم والإنتاج قروب أمير الإنسانية، مدير الإنتاج الدكتور محمد دشتي، إنتاج مجموعة السلام الإعلامية".

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آخر أعمال هدى حسين المسرحية

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وكان آخر أعمال الفنانةالمسرحية هي مسرحية "الملكة والقرصان" من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، وتأليف الأغاني محمد الشريدة ومن بطولة الفنانة، بدر الشعيبي، غرور صفر، طلال سام، هاني الهزاع، عبدالرحمن الفهد،ميثم الحسيني، ريان دشتي، محمد الكليبي، بدر العنزي، عبدالله الشطي ع بدالرحمن اليحيوح، جنى دشتي، أمينة دشتي، حمود العميري، وفهد عادل.

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