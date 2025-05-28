المشاهد الأولى لهيفاء وهبي من فيلم ولاد المحظوظة تمهيداً لطرحه قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 04:23 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد المحظوظة" للفنانة هيفاء وهبي، عن المشاهد الأولى من كواليس التصوير، تمهيدًا لطرحه في صالات السينما في وقتٍ لاحق من العام الجاري، لاسيما وأنه جاهز للعرض منذ شهور طويلة، إلا أنه تأجل أكثر من مرة، لأسبابٍ غير واضحة، وذلك بالتزامن مع الأزمات التي تعرضت لها المطربة اللبنانية في القاهرة مؤخرًا، وصدور قرارات بمنعها من الغناء في مصر.

كواليس تصوير فيلم هيفاء وهبي

ونشر الحساب الرسمي للشركة المنتجة لفيلم هيفاء وهبي الجديد "" على "إنستغرام"، مقطع فيديو من كواليس التصوير، حيث تضمنت مشاهدة عديدة لـ، منها الكوميدية مع بيومي فؤاد، وأخرى في إحدى المناطق الشعبية مع كريم عفيفي وتوني ماهر، حيث ستبدو أنها ستقدم أغنية خلال الأحداث، فضلًا عن أحد المشاهد الرومانسية التي ستُقدمها في إحدى المناطق الساحلية.

كما كشفت الشركة المنتجة، عن انتهاء أبطال الفيلم، من تصوير البوسترات الدعائية، إذ أن الفيلم صار جاهزًا للعرض، ومن المُقرر الكشف عن موعد طرحه في صالات السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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أبطال قصة فيلم ولاد المحظوظة

مصطفى شعبان وهيفاء وهبي في "مملكة"

وتجسدخلال أحداثشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي والعمل من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.وفي سياقٍ آخر، تتعاون الفنانة، مع الفنان مصطفى شعبان، في فيلم جديد يحمل اسم "مملكة"، ويشاركهما الفنان عمرو عبد الجليل ومحمد أنور وآخرون، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام الأكشن الكوميدي.

ومن المُقرر تصوير عدد من مشاهد فيلم مصطفى شعبان الجديد، في إحدى الدول الأجنبية، وتحديداً سويسرا أو النمسا، حيث تستعد الشركة المنتجة لبدء مرحلة اختيار الأماكن والمعاينات هناك، لاختيار الأنسب؛ إذ لم تستقر على إحداهما حتى الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لإتمام مرحلة التعاقدات، وتسكين الأدوار المتبقية.

هيفاء وهبي تقاضي نقيب الموسيقيين في مصر

يُذكر أنّأقامت دعوى قضائية تحمل رقم 49062 لسنة 79 قضائية، ضد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، حيث حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، الدعوى إلى جلسة بتاريخ يوم 22 يونيو المقبل، حيث سبق وصدر قرار ضدها في مارس الماضي، بمنعها من الغناء في مصر، وعدم منحها تصاريح لمزاولة المهنة مُجددًا، وجاء ذلك في ضوء الحفاظ على معايير وضوابط الغناء في القاهرة، وتنظيم الساحة الفنية.

ووجهت لجنة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، خطابًا إلى مجلس الإدارة، آنذاك، قالت فيه: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي، في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 16 مارس، عدم منحها تصريح بالغناء لهيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية".

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