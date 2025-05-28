وشاح الشعر.. الأكسسوار الذي لا يغيب عن موضة الصيف

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ميرنا وليد - بيروت - تتبدّل صيحات الموضة من موسم إلى آخر، غلا انه هناك قطع أساسية تحافظ على مكانتها في كل موسم، ومنها وشاح الشعر (الفولار) الذي طالما اعتبر رمزاً للأناقة منذ أن دخل عالم الموضة في الخمسينيات.
ويواصل الوشاح تالقه في صيف 2025 كأحد أبرز الإكسسوارات الصيفية التي لا يمكن الاستغناء عنها، والذي يضفي على الإطلالة لمسة من الأناقة، الحيوية، والتميّز سواء كانت كاجوال أو أنيقة، على الشاطئ أو في المدينة.
أما موديلات الوشاح لصيف 2025 فقد جاءت غنية بالألوان والنقوش، منها:
- الأقمشة المنقوشة بالأزهار المبهجة
- الطبعات البوهيمية والعصرية
- الألوان النيون الجريئة أو الباستيل الهادئة
- التصاميم الكلاسيكية كالمخطط والمنقط
وبالنسبة لطرق ارتداء وشاح الشعر هذا الصيف، فهي كثيرة ومتنوّعة، منها:
- ربطه كباندانا (bandana) على الجبين
- لفّه حول الرأس بالكامل بأسلوب "التوربان"
- عقده كفيونكة على أحد جانبي الرأس
- دمجه مع الضفائر للحصول على لمسة شبابية
- لفّه على شكل طوق للرأس
- ارتداؤه أسفل الشعر مع عقدة خلفية
- تركه منسدلاً من قبعة صيفية
- استخدامه كربطة ذيل حصان
- لفّه كعصابة رأس رياضية
- ربطه بأسلوب الريترو حول الرأس والرقبة
- تركه يتدلّى من الشعر المجدول بأسلوب عفوي
- لفّه مع كعكة الشعر لإطلالة أنيقة
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