ميرنا وليد - بيروت - بيني بلانكو تحدث بصراحة عن الشجار الوحيد الذي نشب بينه وبين خطيبته سيلينا غوميز أثناء تسجيل ألبومهما المشترك الجديد.
ظهر المنتج، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي أصدر مؤخرًا ألبوم "I Said I Love You First" المكون من 14 أغنية مع المغنية الشهيرة كالم داون، في برنامج "ذا بروجكت" مساء الأربعاء، حيث تحدث عن عملية تسجيل الألبوم وعمله مع زوجته المستقبلية.
كشف بيني أن إنتاج ألبوم مع النجمة الكبيرة سيلينا كان سلسًا، مضيفًا أنها "أفضل شيء" حدث له في حياته.
ومع ذلك، كشف النقاب عن نقاش صغير دار بين الزوجين أثناء تسجيل الألبوم، وكان حول الطيور، حيث إنزعجت غوميز من وجود طيور خارج النافذة تُغرّد أثناء تسجيلها، بينما لم أسمعها، وقال :"لذا كانت الطيور هي خلافنا الوحيد طوال الوقت".
على الرغم من هذا الشجار البسيط بين الزوجين، وصف المنتج الحائز على جوائز عديدة سيلينا بأنها "صديقته المُفضّلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بيني بلانكو يتحدث عن الشجار مع خطيبته سيلينا غوميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.