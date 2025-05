بيني بلانكو يتحدث عن الشجار مع خطيبته سيلينا غوميز

ميرنا وليد - بيروت - بيني بلانكو تحدث بصراحة عن الشجار الوحيد الذي نشب بينه وبين خطيبته سيلينا غوميز أثناء تسجيل ألبومهما المشترك الجديد.



ظهر المنتج، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي أصدر مؤخرًا ألبوم "I Said I Love You First" المكون من 14 أغنية مع المغنية الشهيرة كالم داون، في برنامج "ذا بروجكت" مساء الأربعاء، حيث تحدث عن عملية تسجيل الألبوم وعمله مع زوجته المستقبلية.

كشف بيني أن إنتاج ألبوم مع النجمة الكبيرة سيلينا كان سلسًا، مضيفًا أنها "أفضل شيء" حدث له في حياته.

ومع ذلك، كشف النقاب عن نقاش صغير دار بين الزوجين أثناء تسجيل الألبوم، وكان حول الطيور، حيث إنزعجت غوميز من وجود طيور خارج النافذة تُغرّد أثناء تسجيلها، بينما لم أسمعها، وقال :"لذا كانت الطيور هي خلافنا الوحيد طوال الوقت".

على الرغم من هذا الشجار البسيط بين الزوجين، وصف المنتج الحائز على جوائز عديدة سيلينا بأنها "صديقته المُفضّلة".