رزان جمال تتالق مثل الاميرات في فستان جميل من توقيع Dior

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية رزان جمال على متابعيها بمجموعة صور من شوارع روما في إيطاليا، عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفسالت رائع طويل و ضيق من دون اكمام، من دار أزياء dior، بتصميم خيالي، ظهرت فيه تشبه الاميرات.



و من الناحية الجمالية إعتمدت رزان لشعرها تسريحة الضفائر، مع ميكاج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

و يستعد الفنان المصري محمد رمضان، لطرح أحدث أعماله السينمائية فيلم "أسد"، خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في فترة حكم المماليك، ويتناول واحدة من أبرز الثورات التاريخية، وهي ثورة العبيد، في إطار درامي مشوّق مليء بالأكشن.

وتجسد الممثلة اللبنانية رزان جمال دور البطولة النسائية، وتظهر بشخصية أميرة أجنبية تقع في حب البطل، ما يشعل صراعًا عاطفيًا، وسط أجواء من التوتر والمغامرة.

ويشارك في الفيلم الممثلون ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

