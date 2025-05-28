شكرا لقرائتكم خبر عن مناسبة سعيدة تحرم كريس إيفانز من حضور عرض فيلمه Honey Don’t والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كريس إيفانز عن سبب غيابه عن العرض الأول لفيلمه Honey Don’t القادم في مهرجان كان السينمائي.

يعد فيلم Honey Don’t هو أحدث أفلام الكاتب والمخرج إيثان كوين، وعُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان كان السينمائي المرموق الأسبوع الماضي، لكن نجم مارفل لم ينضم إلى زملائه النجوم تشارلي داي، وأوبري بلازا، ومارجريت كوالي على السجادة الحمراء.

ووفقًا لمجلة People، أوضح إيفانز سبب غيابه، حيث كان برفقة والدته ليزا، يحتفلان بعيد ميلادها ، وصرح قائلا:" أتمنى لو كنت مع طاقم العمل وصانعي الأفلام الرائعين في كان، لكن كان عيد ميلاد والدتي السبعين، وهناك أشياء لا يُمكن تفويتها! تهانينا للجميع!!"

فيلم Honey Don’t من تأليف كوين وزوجته تريشيا كوك، ويدور في إطار كوميديا سوداء تدور أحداثها حول هاني أودوناهو، محققة خاصة من بلدة صغيرة، تستكشف سلسلة من الوفيات الغريبة المرتبطة بكنيسة غامضة.