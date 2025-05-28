شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يقترب من 180مليون جنيه خلال 8 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 3 ملايين و487 ألفا و516 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أسابيع عرض 179 مليونا و79 ألفا و534 جنيها.

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين من عائلة متوسطة يحققان أحلامهما بعد زمن من الانتظار، عندما يحصلان على ميراثهما القانوني أخيرًا بعد وفاة عمهما ولكن سرعان ما لا تتم فرحتهما حيث يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرر الشابان تصفية تلك البضاعة من خلال بيعها على لعبة تليفون محددة من إنشائهما والتي يسمونها "سيكو سيكو".

ويعرض في دور السينما بجانب سيكو سيكو أفلام: المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، وفيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، و"نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحى وعدد كبير من ضيوف الشرف.