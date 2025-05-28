شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت ومدحت صالح ومي فاروق نجوم حفلات الأوبرا يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دار الأوبرا المصرية، ضمن جهود ها لإثراء الحركة الفنية وتقديم أمسيات تليق بجمهور الفن برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لشهر يونيو المقبل ببرنامج حافل يضم نخبة من نجوم الفن والغناء، بالاضافة لنجوم ومبدعى دار الاوبرا المصرية

مي فاروق تفتتح الشهر بحفل مميز



تتصدر النجمة مي فاروق المشهد يوم 1 يونيو بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أغاني الزمن الجميل وأحدث إصداراتها، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي في المسرح الكبير.

عمر خيرت يحيي ليلتين موسيقيتين



يستضيف المسرح الكبير للموسيقار الكبير عمر خيرت يومي 24 و25 يونيو، حيث يقدم أبرز أعماله الخالدة مثل "صابر يا عم صابر"، "ليلة القبض على فاطمة"، و"ضمير أبلة حكمت"، في حفلين ينتظرهما عشاق الموسيقى الأصيلة.

مدحت صالح يختتم الشهر بحفل غنائي



يختتم النجم مدحت صالح فعاليات الشهر يوم 27 يونيو بحفل يقدم فيه مزيجًا من أغانيه الشهيرة والجديدة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.