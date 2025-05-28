شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً تيتة نوال.. انهـيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى والان مع تفاصيل الخبر

شُيّعت، منذ قليل، جدة الفنانة الشابة وئام مجدى ووالدة المخرج خالد الحجر، التى كانت تُلقب بـ"تيتة نوال"، بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، وسط أجواء حزينة شاركت فيها العائلة والأصدقاء والمقربون وشهدت الجنازة انهيار من الفنانة وئام.

كانت وئام مجدي قد أعلنت وفاة جدتها أمس الثلاثاء عبر حسابها على "إنستجرام" بكلمات مؤثرة: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي.. ادعولها"، فيما نعاها المخرج خالد الحجر - نجل الفقيدة - على "فيس بوك" قائلًا: "مع السلامة يا ماما نوال يا جميلة.. كلنا بنحبك، في الجنة إن شاء الله".

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تقديم العزاء للمخرج خالد الحجر، ونشرت صورة له مع والدته عبر "إنستجرام" مع تعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله.. البقاء والدوام لله وحده".

اشتهرت "تيتة نوال" على منصات التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع الطريفة التي كانت تظهر فيها مع حفيدتها وئام، حيث لفتت الأنظار بعفويّتها وخفة دمها، قبل أن تختفي في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور صحتها.