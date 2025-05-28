شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل اتنين قهوة بطولة أحمد فهمى ومرام على والان مع تفاصيل الخبر

كشف المنتج أحمد عبد العاطى عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل اتنين قهوة بطولة أحمد فهمى والسورية مرام علي والذى انطلق تصويره أمس الثلاثاء بعد أشهر من التحضيرات وذلك للعرض في موسم الأوف سيزون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد أحمد عبد العاطى لـ"الخليج 365" أن مسلسل اتنين قهوة يضم في قائمة أبطاله إلى جانب أحمد فهمى ومرام علي كل من: محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت ابو باشا، اسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

آخر أعمال المنتج احمد عبد العاطى، مسلسل "55 مشكلة حب" الذى ضم 4 حكايات كل واحدة من 10 حلقات، الأولى بعنوان "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، والثانية تحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال ونبيل عيسى وطارق صبرى ونهى عابدين وملك قورة وأحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

كما ضم المسلسل أيضا حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى وهانى عادل ومحمود ياسين جونيور رانيا منصور، نور إيهاب، وإخراج البير مكرم، وآخر الحكايات "روحى فيك "بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى، مسلسل في لحظة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025 على احدى المنصات الرقمية، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، راندا المهندس، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أما مرام علي فتعمل حالياً على تصوير فيلم الحارس مع هانى سلامة والذى يسجل أول اعمالها فى السينما المصرية، بعدما حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، وكان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، تيانا مرعب وآخرين.