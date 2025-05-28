خاص لـ الخليج 365 الدكتور فهد اليحيا يتحدث عن سبب اختيار عرض فيلم هوبال بسرد الثقافي وعن نشاطاته القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 02:54 مساءً - كشف الدكتور والناقد السينمائي والمسرحي فهد اليحيا عن أسباب اختيار الفيلم السعودي "هوبال" لعرضه في أولى فعاليات نادي سينيراما لهواة الأفلام، واستضافة مخرج العمل عبدالعزيز الشلاحي، وبطلة الفيلم الفنانة ميلا الزهراني، وذلك في مقر "سرد الثقافي" بجامعة الملك سعود.

عرض هوبال في نادي سينيراما

أوضح اليحيا أن نادي سينيراما تم تدشينه في 15 مارس الماضي، وأن عرض فيلم "هوبال" يمثل باكورة فعالياته، حيث تزامن الحدث مع إطلاق الهوية البصرية للنادي. وأضاف: "حرصنا في هذه الفعالية الأولى على دعوة عدد من الدبلوماسيين من سفارات أجنبية، إلى جانب نخبة من المهتمين بالسينما، وذلك لتقديم عمل سينمائي محلي 100%، يعكس جمال البيئة السعودية الصحراوية التي قد لا يعرف عنها كثير من السعوديين أنفسهم".

وأكد أن الفيلم يستحق تسليط الضوء عليه منذ البداية، مشيراً إلى أنه يجمع بين الواقعية والرمزية على عدة مستويات فنية. وتابع: "الفيلم جميل بصرياً وفنياً، واختيار الصحراء كان موفقاً للغاية. الأجمل من ذلك أن كادر التصوير والمواقع المختارة عمّقت الشعور بالوحدة والقلق الذي تعيشه الشخصيات، وهو ما أضفى بُعداً درامياً مؤثراً. بعض مشاهد الفيلم ذكّرتني برواية الإخوة كارامازوف، وأخرى بمسرحية بيت برناردا ألبا، وحتى ببعض روايات نجيب محفوظ".

وأشار اليحيا إلى أن ما يميز الفيلم أيضاً هو الدقة في رسم الشخصيات وإتقان الأداء من جميع المشاركين، بمن فيهم الأطفال. وذكر على وجه الخصوص الطفل الذي جسّد دور "عسّاف"، قائلاً: "أدّى الدور بقوة واحترافية، ومن تابع أعماله السابقة سيلاحظ تطوره اللافت، مما يدل على نجاح المخرج في إدارة الممثلين، إلى جانب امتلاكهم لطاقات تمثيلية متميزة."

وأضاف أن عملية المونتاج استغرقت ما يقارب العام، مما أسهم في عرض الأحداث بسلاسة، حيث بدا أن كل مشهد تمت معالجته بعناية، وهو ما جعل الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية السعودية، حسب وصفه.

وفي ختام حديثه، صرّح فهد اليحيا بأن نادي سينيراما يعدّ مجموعة من المفاجآت والفعاليات الجديدة التي ستنطلق بعد عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن البداية كانت مشجعة، وتَعِد بالكثير من النشاطات القادمة.

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عرض فيلم "هوبال"

يُذكر أن نادي سينيراما لهواة الأفلام، التابع لمقر "سرد الثقافي" بجامعة الملك سعود، أقام أولى فعالياته بعرض الفيلم السعودي "هوبال"، بحضور مخرج العمل عبدالعزيز الشلاحي، وبطلة الفيلم ميلا الزهراني، وذلك وسط حضور نوعي من المهتمين بصناعة السينما.

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