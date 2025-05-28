توم كروز يوجه رسالة شكر.. لمن وجهها وماذا قال فيها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 02:54 مساءً - حالة من النجاح والتوهج الفني يعيشها النجم العالمي توم كروز بعد عرض فيلمه الأخير Mission: Impossible – The Final Reckoning في دور العرض السينمائي، متصدراً شباك التذاكر ومحققاً أرقامًا قياسية للإيرادات. وفي تأكيدٍ منه أن جاذبيته وشغفه بالسينما لا يزالان في قمّة عطائهما رغم مرور العقود، شارك توم كروز رسالة شكر.

توم كروز يحتفل بنجاح سلسلة Mission Impossible الأخيرة

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في رسالته التي شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، توجه توم كروز بالشكر لكل صناع الأفلام، الفنانين، طاقم العمل، والكثير، حيث كتب: "كانت هذه عطلة نهاية أسبوع تاريخية! تهانينا وشكرًا لكل صانع أفلام، ولكل فنان، ولكل فرد من طاقم العمل، ولكل شخص يعمل في الاستوديوهات، ولكل دار عرض وكل موظف يساهم في إيصال هذه القصص للجمهور، شكرًا لكم. إلى جميع العاملين في Paramount Pictures وSkydance، شكرًا لكم على سنوات شراكتكم ودعمكم المتواصل"، تابع: "والأهم من ذلك كله، شكرًا للجمهور في كل مكان، الذين نخدمهم جميعًا ونحب جميعًا ترفيههم. مع خالص التحيات، توم".

توم كروز يروج لفيلمه الأخير

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على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قام توم كروز بجولة فنية جاب فيها العديد من البلدان ترويجاً لفيلمه الأخير: Mission Impossible – The Final Reckoning، كان من بينها وأبرزها مهرجان كان السينمائي الذي انتهت فعالياته في 24 مايو الجاري، الذي شهد العرض الأول للفيلم بحضور أبطاله. وفي اليوم التالي، سافر كروز إلى لندن للترويج للفيلم. كما سافر كروز أيضاً في وقتٍ سابق للترويج للفيلم في سيول بكوريا الجنوبية، مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، مدينة نيويورك.

قصة فيلم Mission Impossible: The Final Reckoning

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يمنح الإعلان الترويجي للفيلم، الجمهور نظرة عن الدراما والأكشن التي يحملها الجزء الجديد، كما يُلقي لمحة على الشخصيات التي يؤديها كلٌّ من: هانا وادينغهام، نيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

وظهر توم كروز، المعروف بتجاوزه حدود الأكشن في السلسلة من خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما يظهر وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم، المقرر عرضه بدُور السينما في 23 من مايو 2025.

وسيبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.

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