إيوان يتجه الى المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني إيوان للسفر الى جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل احياء حفل فني ضخم فيها.



على صعيد آخر حل إيوان مؤخرا ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".

تحدث إيوان عن بداياته في مجال التلحين والكتابة، معبّرًا عن شغفه الكبير في هذين المجالين، قبل أن يخوض تجربة الغناء. وأشار إلى تعاونه مع عدد من النجوم في تلك المرحلة. كما كشف عن تصرفه المعتاد، في حال نسي كلمات الأغنية أثناء أدائه على المسرح.