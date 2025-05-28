ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني إيوان للسفر الى جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل احياء حفل فني ضخم فيها.
على صعيد آخر حل إيوان مؤخرا ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".
تحدث إيوان عن بداياته في مجال التلحين والكتابة، معبّرًا عن شغفه الكبير في هذين المجالين، قبل أن يخوض تجربة الغناء. وأشار إلى تعاونه مع عدد من النجوم في تلك المرحلة. كما كشف عن تصرفه المعتاد، في حال نسي كلمات الأغنية أثناء أدائه على المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر إيوان يتجه الى المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.