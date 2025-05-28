بين الفن والسياسة .. جوزيف عون يستقبل راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - زار الفنان اللبناني راغب علامة اليوم فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، في القصر الجمهوري، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بلقاء فخامته، مشيدًا بمسيرته الوطنية الطويلة ومناقبيته التي عرف بها منذ توليه قيادة الجيش وحتى وصوله إلى سدة الرئاسة.



وعلق علامة قائلاً :"تشرفتُ اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ، الذي لطالما، ومنذ أن عرفناه قائداً للجيش، حلمنا بوصوله إلى سدّة الرئاسة، إيماناً منا بأن الوطن بحاجة إلى رئيس يتحلى بصفاته الوطنية، الأخلاقية، والإنسانية، وها هو اليوم على رأس الدولة، يعمل جاهداً لإعادة لبنان منارةً للشرق، والبلد الثاني لكل أشقائنا في الوطن العربي.كلنا أمل وتفاؤل وثقة بوجودك، فخامة الرئيس، لإعادة أيام العزّ إلى لبنان، هذا الوطن الحبيب بكل أطيافه وطوائف".

وختم علامة بالتعبير عن ثقته الكبيرة بفخامة الرئيس وقدرته على إعادة أيام العزّ إلى لبنان، مؤكدًا على وحدة اللبنانيين بمختلف أطيافهم، قائلاً: "وطنٌ واحد، شعبٌ واحد، سيّد، حر، مستقل... دمتم فخامة الرئيس، ودام لبنان وشعبه".