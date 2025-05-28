ماريتا الحلاني تكسر صمتها بعد انفصالها عن كميل أبي خليل لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - لبّت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، رغبة جمهورها بالكشف عن تفاصيل انفصالها عن زوجها، مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد فترة من التكهنات.



في منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت ماريتا وهي ترتدي قبعة ونظارات شمسية، وتؤدي أغنيتها الجديدة "ناسي"، التي يبدو أنها تكملة لأغنية سابقة طرحها شقيقها الوليد الحلاني. في بداية الأغنية، قالت: "جرحولي قلبي يا قلبي... جرحوا فيك يا قلبي".

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أشادوا بأداء ماريتا وإحساسها المرهف. كتب أحدهم: "يا حبيبتي.. شو هالاحساس الحلو"، بينما علق آخر: "مجروحة هالبنت، ما بيجي من الرجال الا وجع القلب بس ما ينخاف عليها طالما ابوها واخوها سند لها".

يُذكر أن ماريتا وكميل تزوجا مدنياً في أبوظبي عام 2023، وأعلنا انفصالهما في نيسان 2025 بعد فترة من التوترات. وأكدت مصادر مقربة من الثنائي أن الطلاق تم بشكل ودي ودون خلافات.