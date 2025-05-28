مهند المرسومي يصل لهذا الرقم بـ "بنت بغداد"

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "بنت بغداد" للفنان العراقي مهند المرسومي الى المليون مشاهدة بعد 12 يوم على طرحها عبر يوتيوب.

الجدير ذكره ان الأغنية من كلمات صباح البغدادي، ألحان آدم إياد، وتوزيع محمود إياد، و يواصل المرسومي من خلال هذا العمل تعزيز حضوره على الساحة الفنية العراقية و العربية، بمحتوى غنائي يرتكز على الهوية والثقافة المحلية، مع لمسة إنتاجية حديثة تناسب ذوق الجمهور الحالي.

أغنية "بنت بغداد" متاحة الآن على جميع المنصات الرقمية، وتلاقى تفاعلاً لافتًا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.



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