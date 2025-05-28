ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الجمهور صورة لإبنتها من أول رحلة تجمعهما إلى خارج البلاد.

وعلقت سلمى على منشورها قائلة: "سافرت لأول مرة مع طفلتي، ووددت أن أوثّق اللحظة.. رحلة مليئة بالتحديات". وخطفت سلمى الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78.

وظهرت سلمى في الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، بفستان أسود ساحر جمع بين الأناقة والجرأة، من تصميم "Dolce & Gabbana " بلغ سعره حوالي 3750 يورو، ما يساوي 4203 دولار.

جاء فستان سلمى بقصة ضيقة من الدانتيل الشفاف عند منطقة الصدر، بتصميم الكورسيه، بقصة أنثوية مكشوفة الكتفين ما أبرز رشاقتها بشكل راق.

وأضافت سلمى على إطلالتها شال من الريش الأسود الذي أضاف مزيدا من الأناقة على الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت سلمى أن تترك شعرها منسدلا مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا جريئا أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

وتزينت سلمى بمجوهرات فخمة، إذ اختارت أقراط لامعة مرصعة وعقد بسيط أنيق.

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تخوض هذه التجربة للمرة الأولى مع إبنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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