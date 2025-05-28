إبنة جوني ديب أصيبت بصدمة نفسيّة بسبب هذا الفيلم الّذي صوّره والدها 

تابعت ليلي روز ديب، ابنة الممثّل جوني ديب، كعادتها أعمال والدها. ومع ذلك، هناك فيلم واحد في مسيرته السّينمائيّة شاهدته مرّة واحدة ولا تنوي مشاهدته مرّة أخرى وهو: ” Edward Scissorhands”.

يروي هذا الفيلم الكلاسيكيّ الّذي صدر عام ١٩٩٠، وأخرجه تيم بيرتون، قصّة خلق كائن صناعيّ بشفرات بدلًا من الأيدي. يُعدّ الفيلم الّذي قام ببطولته جوني ديب البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا، أحد أشهر أعمال الفنّان. ومع ذلك، فإن لابنته رأيًا مفاجئًا حوله.

صرّحت ليلي روز ديب، البالغة من العمر ستّ ة وعشرين عامًا، لمجلة هاربر بازار: “إنّها ذكرى صعبة من طفولتي، وهذا غريب نوعًا ما، فأنا لا أحتفظ بالكثير من الذّكريات من تلك الفترة الصغيرة ولكن الفيلم صدمني”.

علاوة على ذلك، لا يعود سبب هذا الردّ إلى قسوة مشاهد فيلم ” Edward Scissorhands”.، لكونه مناسبًا جميع الفئات، بل إلى ردّ فعل الجمهور تجاه بطل الفيلم، الذي مثّله والدها.

اعترفت ابنة الممثّل سبب نفورها من الفيلم ليس لأن (والدها، إدوارد سكيسورهاندز) أخافها، بل لأنّ الجميع كانوا ِِلِئامًا معه، وهذا ما أغضبها بشدّة”.

يروي الفيلم قصّة هذا الكائن الاصطناعيّ، الّذي يواجه صعوبة في التّكيّف مع المجتمع بعد وفاة مخترعه. إنّه دراما رومنسيّة غريبة عجيبة، وتشارك فيه أيضًا الممثّلة وينونا رايدر بدور البطولة. تقع شخصيّتها وشخصيّة جوني ديب في الحبّ.

ليلي روز ديب، ابنة جوني ديب وفانيسّا باراديس، سارت على خطى والدها في السّينما، بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء. أحدث مشاريعها هو فيلم “نوسفيراتو” لعام ٢٠٢٤، وهو نسخة مُعاد إنتاجها من الفيلم الصّامت الكلاسيكيّ. واعترفت الممثّلة بأنّها كانت دائمًا منجذبة إلى أفلام الرّعب على الشّاشة الكبيرة.