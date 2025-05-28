شكرا لقرائتكم خبر عن أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المميزة.. ذكرى ميلاد جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم، الذى قدم أعمالاً مهمة فى السينما والمسرح تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ولد 28 مايو عام 1938 فى محافظة سوهاج، تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 قسم إنتاج حيواني وحاصل على ماجستير في التلقيح الصناعي، وكان يستعد للدكتوراه ثم توقف لانشغاله بالفن، وتزوج من دكتورة صيدلانية.

جورج سيدهم قدم الكثير من الأعمال الكوميدية الرائعة، التى أسعدت المشاهدين، بالإضافة إلى أنه كان يستطيع تقليد العديد من الشخصيات، وفى المرحلة الثانوية حتى ظهرت موهبته فى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، وبدأ مشواره الفنى فى التليفزيون مع الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال تقديم فقرة الشحاتين حول العالم فى برنامج مع الناس.

وقدم جورج سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات".

اشتهر جورج سيدهم بأنه أشهر عازب في الفن وقد أكد سمير غانم خلال إحدى اللقاءات على أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، وبالفعل لم يفكر الفنان جورج سيدهم فى الزواج إلا بعد أن أتم عامه الخمسين فتزوج من الدكتورة ليندا مكرم وهى دكتورة صيدلانية، وأصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل والحياة العامة، وتوفى في 27 مارس 2020.