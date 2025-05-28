ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة السعودية حياة الفهد ظهرت في العراق، أثار قلق محبيها.

وظهرت حياة الفهد في الفيديو وهي تتجول في أحد شوارع العاصمة العراقية، على كرسي متحرك، بمساعدة شخص يدفع الكرسي.

وبدت حياة في الفيديو تعاني من إصابة في قدمها اليمنى، إذ كانت ترفعها طوال الوقت ولا تقوى على المشي.

كما ظهرت حياة وهي تتفاعل مع محبيها أثناء تجولها، وتلتقط الصور معهم، إلا أن ظهورها على الكرسي أثار قلق متابعيها الذين تساءلوا عن حالتها الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر حياة الفهد تثير قلق محبيها بظهورها على كرسي متحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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