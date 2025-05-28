التحقيق مع آية سماحة على خلفية أزمتها مع مشيرة إسماعيل

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية آية سماحة مساء الثلاثاء الى نقابة المهن التمثيلية في مصر للمثول أمام لجنة التحقيق، على خلفية الأزمة التي نشبت بينها وبين الممثلة مشيرة إسماعيل، اثر منشور أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة، أقرت آية بأنها أخطأت في حق مشيرة إسماعيل، وأكدت أنها تحترم تاريخها الفني، وأبدت استعدادها الكامل لتقبل اي قرار يصدر عن النقابة.

من جهته، أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن التحقيقات لم تُغلق بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمالها خلال يومين لاتخاذ القرار المناسب، بما يتماشى مع لوائح النقابة ويضمن الحفاظ على كرامة جميع أعضائها.

تأتي هذه التطورات عقب منشور نشرته آية سماحة عبر حسابها الرسمي، انتقدت فيه مشيرة إسماعيل، على خلفية شكوى الأخيرة من وجود عيادة بيطرية في العقار الذي تسكنه، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية أفضت إلى إغلاق العيادة وكانت آية سماحة قد هاجمتها زميلتها بعد تشميع العيادة وحجز الحيوانات داخلها ومنع الأطباء من تقديم الرعاية لها. وبعد ذلك اصدرت آية بيان اعتذار مؤكدة أن تصرفها كان متهورا نتيجة "توتر وضغط نفسي" داعية إلى التركيز على جوهر المشكلة وهو "حقوق الحيوانات".