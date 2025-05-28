ياسمين عبد العزيز تنفعل على معجب حاول وضع يده عليها

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، ظهرت فيه وهي تنفعل على معجب حاول وضع يده عليها.



وفي التفاصيل، اقترب معجب من ياسمين خلال إحدى الفعاليات، لالتقاط صورة تذكارية معها، إلا أنه حاول وضع يده عليها فطلبت بحسم احترام المساحة الشخصية قائلة: "من غير لمس".

وتفاعل رواد الانترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن اعجابهم برد فعلها، ولفتوا إلى رقيها واحترامها لمحبيها ولطافتها معهم، كما أكدوا على اهمية احترام المساحات الشخصية للجميع في كل المواقف والمناسبات.