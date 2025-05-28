يوسف بولس يُعلّق على تقديمه دور مُكتشف موهبة فضل شاكر

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع الخليج 365 مقابلة مع الممثل اللبناني يوسف بولس في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وقد تحدثنا معه عن المناسبة، دور مُكتشف موهبة الفنان فضل شاكر الذي قدمه في الوثائقي المؤلف من عدة اجزاء.



وتحدثنا ايضا عن منتقدي فضل شاكر، ماذا يُحضّر في الفترة المقبلة؟ وغيرها من المواضيع الفنية.

الجدير ذكره ان في رصيد يوسف بولس العديد من الأعمال التمثيلية منها "حبيبي اللدود، آخر الليل، مياده وولادا"، وقد استطاع اثبات نفسه بقوة على الساحة الفنية.

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