شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يغنى لأول مرة فى كندا يوم 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة حفلا غنائيا لأول مرة فى كندا يوم 31 من شهر مايو الجارى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وأعرب مؤخرا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "أنا مش تمام" التى طرحها وحققت نجاحا كبيرا، قائلاً: فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله نجاح الأغنية فاق توقعاتى خاصة أنها تنتمى إلى اللون الدرامى الذى أحبه، مشيرًا أنه تلقى ردود فعل إيجابية على منصات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتمىاعى.

وطرح مؤخرًا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة أحدث أغانيه "أنا مش تمام" على موقع اليوتيوب وهى من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر محمد جودة، وتدور الأغنية في إطار درامي حزين.



وتقول كلمات الاغنية :

أنا مش تمام ..

أنا بس عايش والسلام ..

بسكت وحاسس بأكتاب ..

وعشان اقصر في الكلام ..

أنا مش تمام ..

جوايا حالة انفصام ..

في دماغي مليون اتهام ..

ببكي وبصرخ م العذاب ..

ماشي في مرار مالهوش ختام ..

جوايا بدال القلب أه ..

موجوع وعمرى ما قولت أه ..

الأسم مرتاح والحقيقة ..

متبهدل انا ويا الحياه ..

أنا مش تمام ..

انا م الجراح مش عارف انام ..

تايه وبهرب م اللي فات ..

من بين ايديا فلت الزمام ..

انا مش تمام ..

مش لاقي من حد اهتمام ..

الحزن مالي الذكريات ..

واللي جي موجة م الالام ..

انا مش تمام

