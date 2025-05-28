فنان مصري يتعرض للنصب بالملايين.. وهذا ما حصل معه

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري حكيم، لعملية نصب بملبغ خيالي، من إحدى شركات التشطيب العقارية.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من محامي حكيم، أفاد فيه بأن موكله تعاقد مع إحدى شركات التشطيبات العقارية لتنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته في مدينة الشيخ زايد، لكن الشركة أخلّت بالاتفاق واستولت على مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه، أي ما يعادل 140,534دولار تقريبا، من دون إتمام الأعمال المتفق عليها.

وتباشر حاليا نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في البلاغ لمعرفة ملابسات القضية.

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