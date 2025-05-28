جراحة دقيقة تُبعد تامر عاشور عن محبيه وهذه تفاصيل حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الفنان المصري تامر عاشور لإصابة قوية في الركبة تسببت في نقله الى المستشفى للخضوع لعملية جراحية، بعد ان أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وذكرت تقارير صحفية ان عاور يخضع حالياً لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي سيستمر لعدة أسابيع، وقد طلب منه الاطباء الالتزام بالراحة التامة والمتابعة الطبية المستمرة.

ونظراً لوضعه الصحي، اضطر عاشور إلى إلغاء كافة ارتباطاته الفنية وحفلاته الغنائية خلال الفترة المقبلة، باستثناء حفلين فقط، أولهما في 13 حزيران/يونيو بالكويت بمشاركة الفنان المصري تامر حسني، والثاني في 24 حزيران/ يونيو ضمن فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب.