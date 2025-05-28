من قصد بروكلين بيكهام بتلميحاته العدائية؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد الخلاف الذي نشأ بين بروكلين بيكهام ووالديه نشر على صفحته الخاصة مقطع فيديو يظهر فيه زوجته وأرفقه برسالة تضمنت تركيزاً على أن زوجته هي عالمه وسوف يختارها دائماً.

وكتب: "عالمي كله x سأحبك إلى الأبد x سأحبك إلى الأبد x سأختارك دائماً حبيبتي x أنتِ أروع شخص أعرفه xx أنا وأنتِ إلى الأبد حبيبتي"، ولاحظ المتابعون أنه أصر على فكرة أنه ”سيختار“ زوجته دائماً وفيها ضمناً تلميح الى والديه ديفيد وفيكتوريا بيكهام.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "لا تنسى والديك الجميلين اللذين سيحبانك دائماً دون قيد أو شرط". يذكر أن بروكلين تغيب عن مناسبات عائلية هذا العام منها أعياد ميلاد والده ووالدته.